    17 июня 2020, 14:00

    Легкомоторный самолет рухнул на одесский гипермаркет. Фото

    Александра Ломейко

    В Одессе потерпел крушение легкомоторный самолет. Он упал на гипермаркет. Погиб минимум один человек.

    Крылатая машина упала в Малиновском районе города, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

    Во время аварии в самолете находились двое мужчин. Один погиб на месте, второго отправили в больницу. Информация о его состоянии не приводится.

    На место происшествия на Овидиопольской дороге прибыли полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

    В Татарстане легкомоторный самолет приземлился прямо на проезжей части. На его борту тоже было двое. Люди не пострадали. На экстренную посадку пилот решился из-за отказа двигателя.