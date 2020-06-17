Легкомоторный самолет рухнул на одесский гипермаркет. Фото
В Одессе потерпел крушение легкомоторный самолет. Он упал на гипермаркет. Погиб минимум один человек.
Крылатая машина упала в Малиновском районе города, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Во время аварии в самолете находились двое мужчин. Один погиб на месте, второго отправили в больницу. Информация о его состоянии не приводится.
На место происшествия на Овидиопольской дороге прибыли полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Татарстане легкомоторный самолет приземлился прямо на проезжей части. На его борту тоже было двое. Люди не пострадали. На экстренную посадку пилот решился из-за отказа двигателя.