Легкомоторный самолет потерпел крушение в американском Лафайетте

По предварительным данным, самолет рухнул на на парковку возле магазина расстоянии в полтора километра от аэропорта, из которого он вылетел. Крушение произошло в 9:22 по местному времени (18:22 мск).

Сообщается о гибели пяти человек, но официального подтверждения этой информации пока нет. На месте работают спасатели и полицейские. Обстоятельства катастрофы пока устанавливаются.

Ранее сообщалось, что самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air упал в районе жилого сектора в Казахстане, потеряв высоту после вылета из аэропорта.

12 человек считаются погибшими, среди и командир судна Марат Муратбаев. 67 человек пострадали. На борту находилось 93 пассажира и пять членов экипажа. Правительственная расследует катастрофы, а более подробную информацию предоставит к 10 января.