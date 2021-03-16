Легкий самолет в США при падении врезался в машину

В США одномоторный самолет при падении врезался в движущий автомобиль. Погибли два человека.

Самолет разбился в жилом районе Майами, сообщили NВS в полиции.

На видео, снятом камерой дверного звонка местного жителя, видно, как самолет падает с неба, где он врезался в машину, когда она ехала по улице. Затем самолет заскользил по улице, прежде чем взорвался.

Два неопознанных человека, находившиеся в самолете, погибли в результате крушения. Женщина с ребенком, находившиеся в машине, госпитализированы.

«Мы услышали ужасный шум и вышли, и все были в огне, все было ужасно», — рассказал один из очевидцев крушения.

Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование авиакатастрофы.