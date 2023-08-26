Мир 26 августа 2023, 20:20 Легионеллезом заболел еще один пенсионер в Польше — СМИ Polskie Radio: пожилой мужчина с легионеллезом попал в больницу Люблина Pxhere

Читать 360tv в

Первый случай легионеллеза выявили в Люблине — городе на на востоке Польши. В больницу с «болезнью легионеров» попал пенсионер, сообщило Polskie Radio.

Ранее пенсионер побывал в городе Жешуве, где специалисты зафиксировали вспышку этого заболевания. По последним данным, скончались восемь пациентов с подтвержденной инфекцией. Еще 113 поляков попали в больницы с признаками заражения.

Реклама

Санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка сообщил, что у всех умерших был слабый иммунитет. Власти в Жешуве и близлежащих районах создали антикризисный штаб.

Симптомы «болезни легионеров» напоминают симптомы гриппа. У больных возникает лихорадка, озноб, общее недомогание, мышечные боли, головная боль и спутанность сознания. К числу признаков также относятся тошнота, диарея. Заболевшие легионеллезом в Жешуве обращались к медикам с жалобой на температуру и кашель, среди них были пенсионеры.

«Болезнь легионеров» часто проявляется в виде тяжелого воспаления легких, вызванного микроорганизмами. У человека также нарушается центральная нервная система. Человек может заразиться при прямом контакте с зараженной водой или вдыхая ее пары, поэтому так важно следить за системами холодного и горячего водоснабжения.

Первую массовую вспышку легионеллеза зафиксировали в 1976 году у участников съезда Американского легиона. Отсюда и пошло название «болезнь легионеров». Обычно при заражении пациентам прописывают антибиотики, но делать это должен только врач.