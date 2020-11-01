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    01 ноября 2020, 17:35

    Легенде английского футбола Бобби Чарльтону диагностировали деменцию

    Андрей Иванов

    Легенде «Манчестер Юнайтед» 83-летнему Бобби Чальтону поставили диагноз «деменция» спустя три месяца после смерти его старшего брата Джека, который тоже страдал от слабоумия. Об этом сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на жену футболиста Норму Чарльтон.
    Легенде английского футбола Бобби Чарльтону диагностировали деменцию

    Он стал пятым членом команды сборной Англии, которая выиграла Кубок мира в 1966 году, с таким диагнозом.

    Выдающийся спортсмен большую часть своей карьеры провел в составе клуба «Манчестер Юнайтед». В 1966 году он стал чемпионом мира в составе английской национальной сборной, отыграв все 90 минут финального матча. В том же году он получил «Золотой мяч» как лучший игрок Европы.

    В составе МЮ он трижды становился чемпионом Англии. Всего за карьеру он забил 285 голов. В составе сборной Англии на его счету 49 мячей. Журнал World Soccer включил Чарльтона в список величайших футболистов XX века.

    Футболист выжил во время авиакатастрофы в Мюнхене в 1958 году, когда самолет Airspeed AS.57 Ambassador с футболистами и персоналом Манчестер Юнайтед на борту разбился при взлете.