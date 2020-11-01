Легенде английского футбола Бобби Чарльтону диагностировали деменцию

Он стал пятым членом команды сборной Англии, которая выиграла Кубок мира в 1966 году, с таким диагнозом.

Выдающийся спортсмен большую часть своей карьеры провел в составе клуба «Манчестер Юнайтед». В 1966 году он стал чемпионом мира в составе английской национальной сборной, отыграв все 90 минут финального матча. В том же году он получил «Золотой мяч» как лучший игрок Европы.

В составе МЮ он трижды становился чемпионом Англии. Всего за карьеру он забил 285 голов. В составе сборной Англии на его счету 49 мячей. Журнал World Soccer включил Чарльтона в список величайших футболистов XX века.

Футболист выжил во время авиакатастрофы в Мюнхене в 1958 году, когда самолет Airspeed AS.57 Ambassador с футболистами и персоналом Манчестер Юнайтед на борту разбился при взлете.