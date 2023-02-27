Мир 27 февраля 2023, 09:08 Легендарный продюсер Голливуда умер на 102-м году жизни Американский продюсер Мириш умер в возрасте 101 года YouTube

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Обладатель премий «Продюсер года» и «Оскар» американский кинопродюсер Уолтер Милиш скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Академии кинематографических искусств и наук.

«Уолтер в течение карьеры был лидером отрасли и настоящим визионером профессии. Он оказал огромное влияние на академию и киносообщество, занимая должность директора и президента», — отметил генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер.

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Мириш продюсировал такие картины, как «Любовь после полудня», «Первый техасец», «Уичито». Вместе с братьями Гарольдом и Марвином в 1957 году он организовал The Mirish Company.

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Его компания выпустили 68 фильмов, среди которых «Полуночная жара», получившая пять премий «Оскар». Также они продюсировали картины «Вестсайдская история», «Квартира», «В джазе только девушки».

Мириш трудился над производством вестерна «Великолепная семерка», мульсериала «Розовая пантера» и драмы «Детский час».