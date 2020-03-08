Легендарного вокалиста Deep Purple не пустили в Смоленск

Прославленного рок-музыканта и вокалиста британской рок-группы Deep Purple Джо Линна Тернера не впустили в Россию на таможенном посту «Красная горка» в Смоленской области из-за договора о российско-белорусской границе.

Как сообщила газета «Московский комсомолец», певец намеревался посетить рок-шоу «Рокофония». Пограничные службы не дали разрешения звезде, как гражданину США, на въезд в Россию, так как были нарушены правила въезда. В соответствии с законом, Тернер должен был въехать на территорию Российской Федерации через пограничный пункт пропуска в Брянской области.

В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договор о совместной границе с Россией нужно пересмотреть. Он пояснил, что иностранцам нельзя попасть в Россию из Минска. Хотя это все территория единого Союзного государства. Он пояснил, что при попытке пересечь границу под Брестом около Смоленска иностранца не пустят и отправят обратно, даже если у него есть виза в Россию.

Сенатор Владимир Джабаров пояснил, что российско-белорусская граница открыта только для граждан Союзного государства. Так как там действует особая пограничная зона, то пунктов пропуска для иностранных граждан там нет. Они организованы в других городах, о которых их предупреждают при получении визы.