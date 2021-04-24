«Легче иголку в стоге сена найти». Вице-адмирал объяснил, почему индонезийскую подлодку искали так долго

Найти затонувшую подводную лодку очень сложно, даже если приблизительно известно, в каком районе она находится. Особенно сложно проводить поиски на большой глубине, объяснил «360» вице-адмирал запаса, бывший председатель комитета по проведению подводных работ особого назначения при правительстве РФ Тенгиз Борисов.

«Наверное, легче иголку в стоге сена найти, чем затонувшую подводную лодку», — отметил он.

Подводная лодка тонет не вертикально, а обычно уходит в сторону от точки, где произошла катастрофа или авария. И современное поисковое оборудование тоже имеет свои предельные возможности.

«Я не знаю, какая глубина в районе, где вот эта индонезийская подлодка пропала, но если несколько сотен метров и больше, это уже очень серьезная проблема для обнаружения», — объяснил Борисов.

Вариантов, из-за чего могла затонуть подлодка, огромное множество, отметил он.

«Как правило, подлодки теряют плавучесть при разгерметизации корпуса из-за того, что какой-нибудь люк забыли закрыть. Бывают пожары, которые приводят к выгоранию кабельных вводов, и потихоньку поступает вода в отсеки. Ошибки личного состава. Бывает, что не срабатывают захлопки подвода воздуха к дизелям, или, наоборот, для выброса отработанных газов. Может быть взрыв боеприпаса, который на борту находится, в результате пожара, случайного удара или человеческий фактор», — пояснил вице-адмирал.

Установить точное местонахождение лодки в момент гибели сложно, потому что она выходит на связь через определенные промежутки времени. Подлодка сообщает свои координаты с разной периодичностью в зависимости от режима плавания, интервалы колеблются от одного часа до нескольких суток.

«Поэтому площадь, на которой приходится искать затонувшую лодку, огромная. Она могла погибнуть сразу после сеанса связи, или, наоборот, сразу перед сеансом связи следующим. И за это время она могла пройти очень большое расстояние», — указал он.

Район поиска очень обширный, а глубина накладывает ограничения для поисковой аппаратуры. На подлодках устанавливают специальные системы, издающие звуки, по которым можно определить их местоположение. Но, судя по всему, в результате аварии на индонезийской подлодке эта система вышла из строя и не сработала. Но учитывая обширный район поисков, чтобы зафиксировать эти звуки, надо достаточно близко подобраться к подлодке.

Нефтяное пятно, которое обнаружили около острова Бали в районе пропажи лодки, волнами и течением могло быть отнесено в сторону от места гибели лодки. Все это усложняет поиски, отметил вице-адмирал.

Начальник штаба ВМС Индонезии ранее назвал вероятную причину катастрофы подлодки KRI Nanggala-402. Субмарина могла уйти под воду на 850 метров, что фатально для такой подлодки, так как она не способна выдерживать давление на такой глубине.

Индонезийская подлодка исчезла с радаров в четверг. В субботу ее обломки обнаружили в Балийском море. На борту находились 53 моряка. Надежды на их спасение уже нет.