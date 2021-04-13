Компостирование человеческих останков предложили легализовать в Колорадо

В штате Колорадо (США) предложили узаконить практику превращения человеческих останков в компост. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что такая практика действует в штате Вашингтон. В одной из местных палат эта инициатива уже прошла. Разработчики заметили, что производство подобного компоста будет стоить столько же, сколько и кремация. При этом оно будет потреблять мало энергии.

«Это инновационная идея в штате, который гордится своей природной красотой и возможностями», — обратил внимание инициатор-демократ Роберт Родригес.