Эксклюзив 02 декабря 2022, 14:11 «Легализовать продажу Украины». Зеленского обвинили в зачистке оппонентов ради наживы на стране Политолог Ярошенко: президент Зеленский начал репрессии, чтобы продать Украину без помех Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский усилил гонения и репрессии против политических оппонентов, чтобы без помех продать страну Западу, рассказал «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, украинский лидер начал устранять конкурентов задолго до начала российской спецоперации.

Зеленский сформировал собственную диктатуру

Об устройстве диктатуры на Украине начали говорить в 2020 году, напомнил политолог.

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«После прихода Зеленского к власти те люди, которые его спонсировали и которым его приход к власти был выгоден, — в частности, (бизнесмен Игорь — прим. ред.) Коломойский, конечно, использовали президента Украины Зеленского как инструмент давления на своих экономических и политических противников», — рассказал Алексей Ярошенко.

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По его словам, позже Владимир Зеленский начал обретать политическую субъектность. Он перестроил формирующийся диктаторский режим в стране под себя. Этим можно объяснить гонения в адрес Коломойского и других украинских олигархов. Ярошенко подчеркнул — сегодня у президента нет других верных соратников, кроме его команды.

«Вся эта общественная консолидация, о которой говорит киевский режим, это все бред. На Украине после распада Советского Союза никогда не было сильной общественной элитарной консолидации вокруг какого-либо деятеля. Всегда тот или иной президент имел сильную оппозицию», — добавил собеседник «360».

Западу выставили ценник на Украину

Владимиру Зеленскому сейчас противостоят практически все — это и разного рода олигархи, и региональные элиты, и удрученные провалами ВСУ силовики.

«Надо сказать, что и команда Зеленского раскалывается. Летом он был вынужден уволить своего друга, который возглавлял СБУ, члена своей команды, которая возглавляла прокуратуру. Зеленский по мере обретения политической субъектности создает уже не просто диктатуру — военную диктатуру под себя лично, зачищая элитное пространство», — отметил Алексей Ярошенко.

Политолог привел пример — у бизнесмена Рината Ахметова «отжали» медиаактивы, других предпринимателей заставляют отдавать собственность. Неугодных блогеров и журналистов тоже устраняют.

«Зеленский методично зачищает все сферы под свою собственную власть, чтобы он мог реализовывать планы и идеи его главных заокеанских хозяев. И он уже высказал, сколько это стоило — сколько стоило Западу купить Украину у Зеленского — один триллион долларов, <…> это попытка легализовать продажу Украины», — рассказал политолог.

По его мнению, массовая зачистка неугодных может привести к обратному эффекту — тогда Владимира Зеленского могут сместить с должности президента.

Ранее бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник обвинил президента Украины в устранении оппозиции. Дипломат уточнил, что так глава государства выстраивает собственную диктатуру, сообщило РИА ФАН.