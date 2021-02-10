Disney решил закрыть создавшую «Ледниковый период» студию

Корпорация The Walt Disney Company заявила, что закроет студию Blue Sky Studios. Она известна как создатель мультфильмов «Ледниковый период» и «Рио».

Анимационную компанию корпорация приобрела два года назад у Fox Broadcasting Company, напомнило агентство Bloomberg. Кинопроизводство остановят из-за коронавируса.

«Учитывая текущие экономические реалии, после долгих размышлений и оценок мы приняли трудное решение о закрытии кинопроизводства в Blue Sky Studios», — сообщили в The Walt Disney Company.

Студия прекратит работу в ближайшие два месяца. Без работы останутся около 450 человек.

Blue Sky Studios основали в 1987 году. Студия выпустила свыше 10 полнометражных мультфильмов. Самым известным стала франшиза «Ледниковый период», а также «Рио» и «Фердинанд».

The Walt Disney Company, как и многие другие развлекательные компании, сильно пострадала во время пандемии. Из-за коронавируса тематические парки Disney либо закрылись, либо в них ограничили посещаемость. Отложить пришлось и выпуск художественных фильмов. Корпорация также владеет студиями Pixar и Disney.