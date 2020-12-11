Ледяной дождь сделал улицу в Киеве непреодолимым испытанием для школьника. Видео

Улицы Киева превратились в один огромный каток после того, как на украинскую столицу обрушился ледяной дождь. Гололед практически парализовал движение транспорта, и доставил немало проблем пешеходам. Так по Сети распространилось видео, на котором ребенок с рюкзаком пытается идти по улице, но все время падает.

Дождь и небольшой мороз моментально покрыли улицы Киева коркой льда, и сделали передвижение транспорта и пешеходов затруднительным.

Для пешеходов передвижение по улицам усложнило еще и то, что Киев — город рельефный, в отдельных районах имеет существенные перепады высот.

На попавшем в Сеть ролике с камеры наружного видеонаблюдения можно увидеть, как ребенок пытается пройти по улице Андреевский спуск, которая известна своим крутым уклоном. Задача оказалась очень сложной. Ребенок несколько раз поскальзывался и падал.

После многочисленных неудачных попыток пройти вверх по улице, ребенок, по всей видимости, решил выбрать другой путь.