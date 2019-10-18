Леди Гага запрыгнула на фаната и вместе с ним рухнула со сцены. Видео
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Видео с моментом падения выложила на своей странице в Twitter одна из посетительниц концерта.
После инцидента певица вернулась на сцену и продолжила свое выступление, как будто ничего не произошло. Никаких травм она не получила.
Lady Gaga Enigma — концертная резиденция американской певицы Леди Гаги. Она находится в амфитеатре Park Theater в Лас-Вегасе.
Шоу-программа состоит из двух частей. Первая называется Enigma. В ее рамках певица исполняет все свои самые главные хиты. Вторая получила название Jazz and Piano. В этой части шоу Леди Гага поет классические джазовые вещи из «Великого американского песенника».
Инцидент с падением произошел в самом финале Enigma. После курьеза артистка продолжила выступление песней Bad Romance, а это предпоследняя композиция в сет-листе концерта.