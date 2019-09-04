«Лечивший» 20 лет геев американец совершил каминг-аут

Основатель лечебного центра для геев «Надежда на целостность» МакКрей Гейм лечил мужчин от гомосексуальности 20 лет. Неожиданно он признался, что сам так и не смог побороть влечение к людям своего пола.

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Как сообщило издание Post and Courier, Гейм с детства знал, что отличается от других мальчиков. Он втайне наряжался в одежду своей сестры и к 11 годам понял, что ему нравятся представители своего пола.

Повзрослев, он нашел партнера, но вскоре Гейма начали преследовать приступы паники. Будучи верующим человеком, он попытался найти утешение в церкви. Мать оплатила его «лечение». Терапевт, который с ним занимался, утверждал, что нездоровое влечение вызвано тем, что отец в детстве уделял Гейму мало внимания. Леченые выражалось в ролевых сценках, в которых обыгрывались отношения «отец и сын».

Мужчина вскоре решил, что вылечился. Он женился на религиозной девушке, в семье родились двое сыновей.

Для того, чтобы помочь другим гомосексуалам, Гейм открыл центр «Надежда на целостность». Его филиалы находятся в 18 американских штатах. С 1999 года через центр прошли тысячи людей. Точное их количество неизвестно.

«Лечили» от гомосексуальности с помощью репаративной или как ее еще называют конверсионной терапии, которая признается медицинским сообщество вредной и даже опасной. Внушение зачастую подкрепляется электрошоком.

Из 700 тысяч человек, прошедших такую терапию в 2018 году в США, большинство имеет серьезные психологические проблемы и даже мысли о самоубийстве.

По прошествии 20 лет Гейм назвал себя «религиозным фанатиком, который навредил людям», и сам не смог вылечиться.

«Репаративная терапия не просто ложь, она опасна… Я был религиозным фанатиком и навредил людям. Некоторые говорят, что пытались покончить с собой из-за меня и того, что я им сказал. Я знаю, что людям пришлось из-за меня лечиться», — заявил Гейм.

Он публично попросил прощения у всех, кому навредил, и разорвал свои связи с организацией.