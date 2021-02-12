NYT: Трампа хотели подключить к ИВЛ при лечении от COVID-19

Состояние больного COVID-19 Дональда Трампа в октябре 2020 года было тяжелее, чем публично признавалось. Бывшего президента США хотели подключить к аппарату ИВЛ из-за низкого содержания кислорода в крови.

У Трампа обнаружились проблемы с легкими еще до того, как политика госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Прогноз медиков был настолько тревожным, что официальные лица полагали, будто бы подключение к ИВЛ для Трампа станет необходимостью.

В октябре у тогда еще главы США обнаружили инфильтраты в легких. Они возникают при воспалении и содержат жидкость или бактерии. Наличие инфильтратов, особенно при проявлении других симптомов COVID-19, может быть признаком обострения заболевания.

Участки живой ткани легко заметить на рентгеновском снимке или при сканировании: пораженные части легких кажутся непрозрачными или белыми.

Источники из окружения Трампа заявили, что только уровень кислорода в крови бывшего американского президента вызывал у медиков крайнюю озабоченность. Показатель упал до 80. При падении до 90 заболевание считается тяжелым.