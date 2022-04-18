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    18 апреля 2022, 21:13

    Ле Пен заявила, что Россия слишком весомая держава и нельзя допустить ее сближения с Китаем

    Кандидат в президенты Франции Ле Пен призвала не допустить сближения России с Китаем

    Полина Созыкина

    Россия — великая держава, и нельзя допустить ее окончательное сближение с Китаем. Такое мнение высказала кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире France Bleu.

    Ле Пен заявила, что Россия слишком весомая держава и нельзя допустить ее сближения с Китаем

    «Я считаю, что Россия — великая держава. И я не хотела бы, чтобы она окончательно объединилась с Китаем… Как говорил Эммануэль Макрон, сближение России с Европой — важное условие обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны», — заявила Ле Пен.

    Необходимо применить все дипломатические методы, чтобы избежать сближения этих двух стран. Ранее лидер крайне правых уже отмечала, что Россия — самая большая страна в мире, а Китай — самая многонаселенная, и в интересах Франции не допустить их сплочения.

    Первый тур выборов прошел во Франции 10 апреля. Во второй тур вышли действующий президент Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Окончательный выбор французам предстоит сделать 24 апреля.