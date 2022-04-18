Ле Пен заявила, что Россия слишком весомая держава и нельзя допустить ее сближения с Китаем

Россия — великая держава, и нельзя допустить ее окончательное сближение с Китаем. Такое мнение высказала кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире France Bleu.

«Я считаю, что Россия — великая держава. И я не хотела бы, чтобы она окончательно объединилась с Китаем… Как говорил Эммануэль Макрон, сближение России с Европой — важное условие обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны», — заявила Ле Пен.

Необходимо применить все дипломатические методы, чтобы избежать сближения этих двух стран. Ранее лидер крайне правых уже отмечала, что Россия — самая большая страна в мире, а Китай — самая многонаселенная, и в интересах Франции не допустить их сплочения.

Первый тур выборов прошел во Франции 10 апреля. Во второй тур вышли действующий президент Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Окончательный выбор французам предстоит сделать 24 апреля.