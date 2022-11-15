Мир 15 ноября 2022, 21:38 Ле Пен призвала прекратить поставки оружия на Украину Лидер партии Франции Ле Пен: прекращение поставок оружия на Украину поможет переговорам Лидер «Национального объединения» в парламенте Франции Марин Ле Пен / РИА «Новости»

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Поставки вооружения на Украину затягивают конфликт на Украине, их нужно прекратить. Такое заявление в эфире радиостанции France Inter сделала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Политик заявила, что Франция не способствует поиску мирного решения конфликта, поставляя на Украину тяжелое вооружение.

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«Я считаю, что поставками тяжелых вооружений мы способствуем продолжению конфликта, что приводит к гибели людей. Чем меньше мы поставляем вооружений, тем быстрее начнутся переговоры», — подчеркнула Ле Пен.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил увеличить дипломатические усилия, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров. Макрон считает, что именно Франция должна стать посредником в этом процессе.

О готовности Макрона продолжать диалог с Россией сообщил глава МИД Сергей Лавров. При этом французский президент призвал уважать «территориальную целостность и суверенитет» Украины.