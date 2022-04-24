Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции

Марин Ле Пен заявила, что признает поражение на выборах президента Франции. При этом она подчеркнула, что считает свой результат на выборах победой. Ле Пен отметила, что продолжит выполнять свои обязательства перед французами.

«Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду», — сказала Ле Пен сторонникам.

Она подчеркнула, что ее поддержали миллионы французов, которые выразили свое стремление к переменам в стране. Сама по себе такая обширная поддержка считается победой, отметила политик.

«Этот результат стал для нас блестящим успехом. Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство нынешней системой», — заявила Ле Пен.

Во втором туре президентских выборов во Франции лидирует действующий глава страны Эммануэль Макрон. По данным французских СМИ, он набрал около 57,6% голосов, а за Ле Пен проголосовали 42,4% пришедших на участки избирателей. Данные могут быть скорректированы, однако уже ясно, что следующие пять лет Францией будет руководить Макрон, написало агентство Reuters.