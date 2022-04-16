Ле Пен предложила США компенсировать Франции потери от российского газа

Остановка импорта российского газа в Европу приведет к повышению цен за свет и тепло для французов. Компенсировать потери могут американские компании, которые начнут продавать свой сжиженный газ и получать за это солидную прибыль. Об этом в эфире телекомпании BFMTV заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

Она подчеркнула, что сейчас Европа столкнулась с серьезным давлением США, которые настаивают на введении эмбарго на российский газ, чтобы заместить его своим.

«Последствиями станут рост цен на свет и отопление для простых людей. Поэтому американцы, которые будут продавать сжиженный газ, могут заплатить Франции компенсацию», — заявила Ле Пен.

Она пояснила, что это станет вкладом в помощь пострадавшим от введения санкций против России.

Вопрос об ограничении поставок российского газа страны Евросоюза обсуждают уже не первую неделю. На такое поведение отреагировали трейдеры, которые резко повысили цены на энергоноситель. Окончательно вопрос о введении эмбарго страны ЕС пока не приняли, сообщил глава дипломатического корпуса Европы Жозеп Боррель. Он добавил, что вопрос продолжает обсуждаться.