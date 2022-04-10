Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции

Предварительные официальные результаты первого тура выборов президента Франции появились в местных СМИ. По данным МВД страны, лидирует Марин Ле Пен.

Глава партии «Народное объединение» набрала 28,2% голосов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон — 26,15% голосов, сообщило РИА «Новости».

Глава государства во Франции избирается на пять лет. В первом туре никто из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов, второй тур состоится 24 апреля.

В первом туре в бюллетене значилось 12 кандидатов, помимо Ле Пен и Макрона на пост президента претендовали глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур. По предварительным данным, эти политики заняли третье и четвертое места.

Ранее СМИ сообщали, что Марин Ле Пен выступила против санкций на поставки сырья из России. Также она высказалась против запрета на импорт российских энергоносителей. Ле Пен заявила, что без сырья из РФ Франции «будет туго».