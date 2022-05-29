Ле Пен: Франция опозорилась перед миром из-за Лиги чемпионов

Некачественная организация, беспорядки и большое количество пострадавших — это доказательство того, что Франция не может заниматься организацией крупных спортивных соревнований. Как сообщило издание L’equipe, так прокомментировала беспорядки перед финальным матчем Лиги чемпионов глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Она подчеркнула, что это стало полным унижением для Франции в глазах всего мира.

«Мы больше не знаем, как организовать большое мероприятие, несмотря на то, что через 18 месяцев принимаем Олимпийские игры. Все это вызывает большую тревогу», — подчеркнула Ле Пен.

Она добавила, что у нее возникло много вопросов к министру внутренних дел страны Жеральду Дарманену и префекту парижской полиции Дидье Лалменту.

В финале Лиги чемпионов встречались команды «Реал» и «Ливерпуль». Пока английские футболисты добирались по пробкам до стадиона «Стад де Франс», болельщики штурмом брали вход, где образовалась огромная давка.

По данным UEFA, причиной стала продажа большого количества поддельных билетов, которые не сработали на входе и привели к очередям. Кроме того, большое количество английских фанатов перелезли через высокие заборы без всяких разрешений на проход.

Все закончилось применением слезоточивого газа в отношении болельщиков и стычками с полицией. Начало игры задержали на 37 минут. После игры парижские правоохранители задержали более 40 человек.