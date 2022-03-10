Le Monde: во Франции бензин смешивают с этанолом из-за санкций

Жители Франции вынуждены смешивать бензин с этанолом из-за роста цен на топливо в результате санкций против России. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на газету Le Monde.

По данным издания, бензин смешивают с этиловым спиртом, чтобы вышло дешевле. Также некоторые французы вынуждены экономить на еде, чтобы хватало денег на топливо.

«Я раньше покупал органические продукты, поскольку они нравятся моей жене. Но сейчас мы переходим на дешевые продукты», — процитировала газета одного из них.