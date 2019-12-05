Le Monde поделилась сведениями о «базе шпионов ГРУ». В этот раз речь идет об Альпах

МИД России обвинил американского шпиона Уилана в притворстве Подробнее

Издание написало, что российские спецагенты жили в этих местах с 2014 по 2018 год. Они приезжали во Францию из Москвы, Лондона, Испании или Швейцарии. Некоторые посещали Альпы всего один-два раза, другие — больше. В статье говорится, что «шпионы останавливались в Верхней Савойе, в городах Аннемасс, Шамони, Эвиан и в более изолированных населенных пунктах.

Их вычислили спецслужбы Франции, Великобритании, Швейцарии, США. Газета уточнила, что эти 15 человек были членами подразделения Главного управления Генштаба (ГРУ). По мнению французских журналистов, сотрудники этого подразделения специализировались на убийствах.

В статье не обошлось и без упоминания «дела Скрипалей». Так, в список западных спецслужб вошли люди, которые подозреваются в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Издание вспомнило также о других резонансных событиях и назвало их возможных исполнителей. Так, журналисты написали о покушении на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Оно произошло в конце апреля 2015 года. Источники заявили Le Monde, что за это ответственны Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов и Георгий Горшков.

Попытку госпереворота в Черногории в октябре 2016 года, по мнению издания, пытались устроить Владимир Попов и Эдуард Широков. Кроме того, в шпионском списке фигурировали Александр Кулагин, Тумур Нуризов, Евгений Ларин, Намаз Юсупов, Геннадий Шветс.