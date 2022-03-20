Le Monde допустила необратимое изменение экономики мира из-за ситуации на Украине

Ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики и может изменить ее навсегда. С таким прогнозом выступило французское издание Le Monde.

Газета отметила, что по подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост мирового ВВП упадет на 1 процентный пункт, а инфляция вырастет на 2,5 процентных пункта.

Старший экономист ОЭСР Лоренс Бун обратил внимание, что кризис уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и отдельные металлы.

В статье также привели позицию Международного валютного фонда. В МВФ полагают, в долгосрочной перспективе положение на Украине способно фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок.

При условии изменения торговли энергоресурсами, перестроятся цепочки поставок, разделятся платежные сети. И, наконец, государства пересмотрят состав своих золотовалютных резервов, пояснили в МВФ.