Le Figaro причислила Киев к российским городам

Газета опубликовала сюжет с брифингом президента Украины Владимира Зеленского. Он дал комментарии по поводу обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. В видео указана геолокация. Согласно ней, брифинг проходил в Киеве, в России.

Обмен заключенными между Украиной и Россией состоялся 7 сентября по формуле 35 на 35. Среди переданных между странами лиц 24 моряка, задержанных за незаконное пресечение границы в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.

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После обмена президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили дальнейшие шаги по налаживанию взаимодействия. В ходе телефонных переговоров Путин заявил, что нужно начать подготовку к «нормандскому» саммиту, чтобы он способствовал реализации минских соглашений.