Le Figаrо: французским министрам отправили письма с пулями

Двум французским министрам направили письма с угрозой расправы. По сообщениям СМИ, в послания были вложены пули.

Как сообщила газета Lе Figаrо, письма получили министр экономики Брюно Ле Мэр и министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен.

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По данным СМИ, отправитель вложил в письмо девятимиллиметровые пули, однако предупредил, что свою угрозу приведет в действие с помощью пуль 11,43, которые используются в револьвере Кольта 45-го калибра.

Газета утверждает, что Ле Мэр начиная с августа получил уже три письма с угрозами смерти. Однако Дарманен получил анонимку впервые с 2018 года, тогда его хотели не столько убить, как оскорбить, назвав «ублюдком».

Ранее неизвестные лица разгромили целый ряд региональных представительств из-за недовольства социально-экономическим курсом правительства. Кроме того, активисты-экологи устроили рейд по мэриям различных городов, откуда они похищали портреты Эммануэля Макрона.