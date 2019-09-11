Le Figаrо: французским министрам отправили письма с пулями
Как сообщила газета Lе Figаrо, письма получили министр экономики Брюно Ле Мэр и министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен.
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По данным СМИ, отправитель вложил в письмо девятимиллиметровые пули, однако предупредил, что свою угрозу приведет в действие с помощью пуль 11,43, которые используются в револьвере Кольта 45-го калибра.
Газета утверждает, что Ле Мэр начиная с августа получил уже три письма с угрозами смерти. Однако Дарманен получил анонимку впервые с 2018 года, тогда его хотели не столько убить, как оскорбить, назвав «ублюдком».
Ранее неизвестные лица разгромили целый ряд региональных представительств из-за недовольства социально-экономическим курсом правительства. Кроме того, активисты-экологи устроили рейд по мэриям различных городов, откуда они похищали портреты Эммануэля Макрона.