ЛДПР предложила признать геноцид русских на Украине

ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления палаты о признании геноцида в отношении русского населения на Украине. Документ доступен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В нем отмечается, что украинский геноцид имеет место на протяжении восьми лет и распространяется на русских, живущих на территориях Донецкой и Луганской народных республик. В документе обозначено, что действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права.

Ранее 22 украинским военным предъявили обвинение в геноциде жителей Донбасса. Российские следователи сообщили о многочисленных фактах жестокого обращения с мирным населением со стороны Вооруженных сил Украины, а также применения средств и методов, запрещенных международным договором РФ. Потерпевшими признаны свыше 42 тысяч человек, в том числе 7429 несовершеннолетних.

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев назвал защиту жителей Донбасса от геноцида целью российской специальной операции.