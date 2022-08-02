МИД сообщил о предстоящем визите Лаврова в Мьянму

Сотрудничество в сфере обороны и торговли станет главной темой переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с правительством Мьянмы. Визит руководителя внешнеполитического ведомства России запланирован на среду, 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Сергей Лавров в рамках своего визита проведет переговоры с министром иностранных дел Мьянмы Вунна Маун Лвином, а также встретится с премьер-министром республики Мин Аун Хлайном.

Стороны согласуют взаимные меры по развитию сотрудничества в сферах обороны и безопасности, торгово-экономических отношений, гуманитарных контактов, а также решат вопросы о взаимодействии стран на международной и региональной аренах.

В конце июля Министр иностранных дел России совершил рабочие поездки в страны Африки. Он побеседовал с руководством Египта и Эфиопии, а также встретился с представителями Лиги арабских государств.