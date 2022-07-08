Министра иностранных дел России Сергея Лаврова посадили рядом с главами МИД Саудовской Аравии и Мексики на заседании G20 в Индонезии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министерская встреча «Группы двадцати» состоялась на фоне серьезной напряженности в мире. Такое глобальное политическое мероприятие прошло впервые с начала специальной операции на Украине. Председатель G20 в этом году — Индонезия — пригласила принять участие в мероприятие Украину, не входящую в объединение.

Лавров приехал на заседание глав МИД стран G20 за несколько минут до начала. После него прибыли также министры Китая, Саудовской Аравии, Франции, Германии, представитель Великобритании, госсекретарь США.

Накануне приветственный ужин для делегатов прошел на Бали. Агентство Kyodo написал, что глава дипведомств стран G7 не пришли на мероприятие в знак протеста против присутствия Лаврова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что Лавров «провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров».