Лавров запланировал рабочий визит Рим
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в конференции «Средиземноморье — римский диалог» в столице Италии, сообщило РИА «Новости».
МИД России подтвердил сведения о запланированных в Идлибе провокацияхПодробнее
По информации «Газеты.ru», Лавров посетит Рим 5–7 декабря. Также российский министр планирует встречу с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
Предполагается, что главы МИД двух стран поделятся мнением по международной теме и обсудят ситуацию на Украине, в Сирии и Ливии.
Ранее МИД России подтвердил, что «белые каски» и боевики готовят провокации в сирийском Идлибе. Сергей Лавров заявил, что на сирийской территории действительно возможны новые провокации.