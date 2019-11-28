Лавров запланировал рабочий визит Рим

МИД России подтвердил сведения о запланированных в Идлибе провокациях Подробнее

По информации «Газеты.ru», Лавров посетит Рим 5–7 декабря. Также российский министр планирует встречу с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Предполагается, что главы МИД двух стран поделятся мнением по международной теме и обсудят ситуацию на Украине, в Сирии и Ливии.

Ранее МИД России подтвердил, что «белые каски» и боевики готовят провокации в сирийском Идлибе. Сергей Лавров заявил, что на сирийской территории действительно возможны новые провокации.