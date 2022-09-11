Лавров: Запад превратил санкции в средство устранения сильных конкурентов | 360°

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Лавров: Запад превратил санкции в средство устранения сильных конкурентов

Глава МИД Лавров назвал западные санкции средством устранения сильных конкурентов

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Введением санкций страны Запада пытаются устранить сильных конкурентов, заявил глава МИД Сергей Лавров. Подобную политику используют не только в отношении России и Китая.

«Все, что делает Запад, обусловлено боязнью конкуренции. Санкции — явная линия на то, чтобы убрать сильных конкурентов, и не только Россию и Китай», — заявил министр в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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По этой же причине российских спортсменов отстранили от соревнований, а отечественную вакцину «Спутник V» до сих пор не зарегистрировали в международных организациях, добавил Лавров.

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Руководство Евросоюза может ввести визовые ограничения в отношении россиян. По словам главы МИД, Россия считает «нецелесообразным отвечать такой же глупостью».

Высказался министр иностранных дел и о переговорном процессе с Украиной. Россия не отказывалась от переговоров. Но чем дольше от них будут отказываться другие, тем сложнее в итоге будет договориться. Лавров отметил, что деструктивную позицию украинской стороны поддерживают власти ЕС, США и Великобритании.

Санкции

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