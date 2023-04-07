Мир 07 апреля 2023, 12:26 Лавров заявил об ужесточении препятствий для экспорта российской сельхозпродукции Глава МИД Лавров: препоны для экспорта сельхозпродукции из России ужесточаются РИА «Новости»

Читать 360tv в

Препятствия для экспорта российской сельхозпродукции продолжаются, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он отметил тенденцию к ужесточению этих препонов, сообщил ТАСС.

Министр иностранных дел рассказал, что побеседовал со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу о реализации зерновой сделки. Лавров отметил, что касающаяся России часть соглашения не реализуется.

Реклама

По словам главы МИД, украинское зерно действительно вывозят — львиная его доля попадает в Европу, где создает проблему для местных производителей. Украинская часть сделки превратилась в коммерческий вывоз зерновых без соблюдения требований, которые предъявляют к такого рода товарам, объяснил Лавров.

«Российская часть этого пакета, которая оформлена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется», — подчеркнул глава МИД.

В ходе совместной пресс-конференции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости продолжения реализации соглашений. По его словам, Турция признает правомерность требований России о снятии ограничений на экспорт зерновых и удобрений.