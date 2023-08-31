Мир 31 августа 2023, 17:58 Лавров заявил об отсутствии продовольственного кризиса в мире Лавров: никакого продовольственного кризиса в мире сейчас не наблюдается РИА «Новости»

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В мире сейчас не наблюдается продовольственный кризис. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Дипломат привел в пример коллегам из Турции статистику Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН. Также предоставил биржевые данные по торгам зерном.

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«Нет никакого кризиса продовольствия в мире, нет никакого скачка цен», — подчеркнул Лавров.

По его словам, стоимость продовольствия действительно немного скачет вверх и вниз. Однако цены все же остаются примерно на уровне 2021 года.

Лавров также рассказал о ситуации с зерновой сделкой. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил новые варианты возобновления черноморской инициативы. Однако они снова не содержали в себе никаких гарантий для России.

Все упирается в то, что решению проблем, препятствующих более быстрому вывозу отечественного зерна и удобрений, мешает Запад, констатировал Лавров.