10 декабря 2023, 16:20
Лавров заявил об осуждении атаки ХАМАС на Израиль
Лавров: Россия поддерживает контакты с политофисом ХАМАС, но осуждает террор
Палестинская радикальная группировка ХАМАС совершила на Израиль террористическую атаку, которую Россия осудила и сейчас поддерживает контакты лишь с политическим офисом движения. Об этом во время выступления на форуме в Дохе в онлайн-формате сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«ХАМАС 7 октября совершил террористическую атаку, которую мы осудили. В Дохе у организации есть политическое отделение, с которым у нас есть отношения. Мы немедленно связались с ним для обсуждения судьбы людей, попавших в заложники», — сказал он.
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Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет как о гражданах России и соседних стран, так и Израиля.
Лавров также подчеркивал, что Россия выступает против всех форм терроризма. Он призвал бороться с ними, не забывая соблюдать нормы международного права.
Министр провел встречу с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном, они обсудили ситуацию в Газе и призвали противоборствующие стороны прекратить обстрелы.
Сергей Лавров
Россия
Конфликт Израиля и Палестины
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