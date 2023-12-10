Мир 10 декабря 2023, 16:20 Лавров заявил об осуждении атаки ХАМАС на Израиль Лавров: Россия поддерживает контакты с политофисом ХАМАС, но осуждает террор РИА «Новости»

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Палестинская радикальная группировка ХАМАС совершила на Израиль террористическую атаку, которую Россия осудила и сейчас поддерживает контакты лишь с политическим офисом движения. Об этом во время выступления на форуме в Дохе в онлайн-формате сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«ХАМАС 7 октября совершил террористическую атаку, которую мы осудили. В Дохе у организации есть политическое отделение, с которым у нас есть отношения. Мы немедленно связались с ним для обсуждения судьбы людей, попавших в заложники», — сказал он.

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Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет как о гражданах России и соседних стран, так и Израиля.

Лавров также подчеркивал, что Россия выступает против всех форм терроризма. Он призвал бороться с ними, не забывая соблюдать нормы международного права.

Министр провел встречу с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном, они обсудили ситуацию в Газе и призвали противоборствующие стороны прекратить обстрелы.