Мир 25 апреля 2023, 21:42 Лавров заявил о желании НАТО развалить Россию Лавров: НАТО хотел развалить Россию, но в итоге ее сплотил Pxhere

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НАТО хотел развалить Россию, но в итоге только сплотил ее, отметил глава российского МИД Сергей Лавров. Такое заявление министр иностранных дел страны сделал на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совбезе ООН, отметил ТАСС.

«Оценки, которые непредвзятые наблюдатели, политологи делают и в Российской Федерации, и за рубежом, заключаются в том, что НАТО хотел развалить Российскую Федерацию, а в итоге он ее сплотил», — заявил Лавров.

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Как заметил министр, во время его выступления в СБ ООН эти цели были снова подтверждены. Лавров назвал «красивой фигурой речи» заявления о том, что Россия хотела не допустить расширение НАТО.

«Во-первых, это не столько мы хотели, мы считали, что это необходимо предотвратить, сколько нам еще это обещали несколько раз. Тем не менее, лгали, теперь уже все это знают, как лгали впоследствии про Минские договоренности и про многое другое», — заметил российский министр иностранных дел.

Ранее Лавров расценил утечку содержания письма генсека ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину попыткой оказать давление на РФ. По мнению главы российского МИД, если эту бумагу предали гласности, это, в частности, выглядит не очень прилично.