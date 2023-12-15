Мир 15 декабря 2023, 16:50 Лавров заявил о тайных попытках Запада провести переговоры по Украине Лавров: Запад посылал сигналы о необходимости встречи по Украине Ministry of Defense of Ukraine

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Высокопоставленные представители западных стран попытались связаться с Россией, чтобы провести тайные переговоры по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил «Интерфакс».

Он отказался называть их имена, но рассказал, что одним из этих представителей является лидер западной страны. По словам Лаврова, с российской стороной пытались связаться сразу по нескольким каналам.

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«Когда они заявляли, и продолжают заявлять, по-моему, по инерции, что они не будут ничего обсуждать про Украину без Украины, конечно, они лицемерят», — добавил глава МИД.

Министр отметил, что руководитель одной из стран Запада три раза посылал России сигналы с просьбой обсудить европейскую безопасность и ситуацию на Украине.

«Вот такие хитрости за последние месяцев шесть мы наблюдаем», — заключил Лавров.

Ранее дипломат предупредил Украину, что затягивание боевых действий приведет к усложнению переговорного процесса. О напомнил, что НАТО и Евросоюз уже признали тупиковость конфликта.