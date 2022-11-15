Важное 15 ноября 2022, 12:33 Лавров заявил о сохранении препятствий для экспорта российского зерна Глава МИД Лавров: в мире сохраняются препятствия для экспорта зерна и удобрений из России РИА «Новости»

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В мире сохраняются препятствия для экспорта российского зерна, заявил глава МИД Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции на саммите «Большой двадцатки» на Бали он подчеркнул, что-то же самое касается и удобрений из России, сообщили «Известия».

Министр иностранных дел отметил, что Россия на саммите G20 призвала отказаться от использования энергетики в качестве инструмента для сведения политических счетов.

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По словам главы МИД, российская делегация также затронула тему фармацевтических рынков. В России выступают за отказ от монополизации этой сферы. Лавров напомнил, что США разворачивают биологические программы в регионах по периметру России и Китая. Власти РФ будут добиваться создания механизма по контролю над такой деятельностью. Сергей Лавров подчеркнул, что участники саммита практически завершили работу над совместной итоговой декларацией. Министр уточнил, что западные страны попытались сделать этот документ политизированным и протащить в него формулировки, осуждающие Россию.

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Ранее делегации большинства стран-участниц G20 заявили о недопустимости применения ядерного оружия. Представители «Большой двадцатки» высказались за мирное решение конфликтов.