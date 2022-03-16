Лавров заявил о снижении доверия к доллару

Уровень доверия к американскому доллару со стороны остальных стран в последнее время значительно снижается. Об этом телеканалу РБК сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Роль доллара будет падать, доверие к нему снижается», — заявил дипломат.

Также он заявил, что США пытаются давить на Турцию, Индию, Египет и остальные страны из-за продолжения сотрудничества с Российской Федерацией.

«Большинство стран в мире выступают за Россию, но давление на них просто беспрецедентное. Такого я не мог себе представить», — сообщил дипломат.

Лавров отметил, что представители посольства США получили указание всячески отговаривать руководство соответствующих стран от сотрудничества с Россией.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко сообщил «360», что юань способен пошатнуть позиции доллара в качестве резервной валюты, если Китай получит контроль над Тайванем.