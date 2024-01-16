Мир 16 января 2024, 13:42 Лавров заявил о признательности России КНДР за поддержку спецоперации Лавров поблагодарил главу МИД КНДР Цой Сон Хи за поддержку спецоперации РИА «Новости»

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Россия признательна КНДР за тесное и плодотворное сотрудничество в рамках международных площадок, а также сохранение поддержки специальной военной операции. Как сообщили «Известия», с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи.

Руководитель внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что сотрудничество двух стран доказало свою эффективность в рамках взаимной поддержки позиций по различным вопросам на международных площадках

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«Мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции Российской Федерации в том числе в вопросах, которые касаются проводимой нами специальной военной операции на Украине», — заявил Лавров.

Министр напомнил, что Россия всегда призывала не допускать обострения ситуации на полуострове в противовес проводимой политики США, которая только увеличивает число угроз, отдаляя регион от решения накопившихся проблем.

«Политика США и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности Корейской Народно-Демократической Республике отнюдь не способствует продвижению в позитивном направлении», — констатировал Лавров.

Он добавил, что в ходе встречи с коллегой намерен подвести предварительные итоги выполнения соглашений, к которым пришли лидеры двух стран Владимир Путин и Ким Чен Ын в ходе сентябрьского саммита на Дальнем Востоке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин встретится с обоими министрами, чтобы узнать о результатах переговоров.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли глава государства совершить ответный визит в КНДР, представитель Кремля заявил, что у Путина есть действующее приглашение, но сроки визита необходимо согласовать. Он не исключил, что поездка состоится в обозримом будущем.