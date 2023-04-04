Мир 04 апреля 2023, 01:28 Лавров заявил о попытке США сорвать второй саммит Россия — Африка Пресс-служба Кремля

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Соединенные Штаты и их союзники пытаются сорвать саммит Россия — Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге. Они нацелены убедить африканских партнеров не принимать участие в форуме. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

«США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй Саммит Россия — Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей», — сказал Лавров.

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Он заявил, что все меньше африканских стран готовы жертвовать своими внутренними интересами ради Белого дома и его прихвостней. Лавров добавил, что России есть что предложить африканским странам, включая национальную безопасность и гуманитарные потребности.

«Государства Африки заинтересованы в том, чтобы Россия участвовала в подготовке их профессиональных кадров», — отметил министр.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров заявил, что Канада, ЕС и США требуют Африку не вступать в контакт Россией. По его словам, западные политики осаждают не только лидеров страны, но и делегации и парламенты Африки.