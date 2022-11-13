Важное 13 ноября 2022, 10:02 Лавров заявил о попытках НАТО играть ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе Глава МИД Лавров: НАТО пытается милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион РИА «Новости»

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НАТО претендует на то, чтобы играть ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, альянс вместе с США пытается освоить эти территории, занимаясь их милитаризацией, сообщил ТАСС.

Лавров обратил внимание, что НАТО перестал утверждать, что был создан с оборонительной целью, и претендует на ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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«Оборонительным [альянс] был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они свою линию обороны <…> передвигали вплотную к нашим границам несколько раз», — напомнил он.

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Летом блок решил пойти дальше и на саммите в Мадриде заявил, что несет глобальную ответственность, также что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы. По словам Лаврова, под этими заявлениями нужно понимать, что НАТО хочет играть здесь главную роль и свою так называемую линию обороны уже сдвигают к Южно-Китайскому морю.

«Не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этих концепций продвигаются форматы, которые <…> предполагают милитаризацию этого региона», — добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что очевидная цель этих действий состоит в сдерживании Китая и интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.