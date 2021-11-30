Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная техника стран НАТО перебрасывается к российским границам. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, он сделал такое заявление на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Бразилии Карлосом Алберто Франко Франсой.

«Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую», — сказал он.

Также он отметил, что на границе Донбасса и Украины сосредотачивается «все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов».