Лавров заявил о непричастности РФ к протестам в ЮАР и других странах

Россия не имеет никакого отношения к протестам в Южно-Африканской Республике или какой-либо еще стране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров заверил, что Россия нигде ничего не нагнетала, тем более беспорядков.

«Ни в ЮАР, ни в любой другой стране мира», — сказал глава российского МИД, отвечая на вопрос ТАСС.

Массовые беспорядки вспыхнули в ЮАР после того, как экс-президента республики Джейкоба Зуму приговорили к тюремному заключению. Бывшего лидера обвиняли в растрате 16 миллионов долларов, которые он якобы потратил на свою резиденцию. Зуму приговорили к 15 месяцам лишения свободы. На прошлой неделе он попал за решетку.

Сторонники экс-президента начали устраивать погромы. В ходе беспорядков, которые прошли в провинции Гуатенг, погибли 19 человек. А в провинции Квазулу-Натал 26 человек погибли в ходе протестных акций. Власти задействовали военных, чтобы подавить митинги, которые переросли в массовые грабежи и мародерство.

Ранее в провинции Мпумаланга толпа мародеров разграбила грузовик с газировкой.