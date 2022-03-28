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    28 марта 2022, 16:02

    Лавров заявил о необходимости стимулировать возвращение россиян на родину

    Сергей Лавров: необходимо стимулировать возвращение наших граждан в Россию

    Максим Зинкин

    Существует необходимость стимулировать возвращение граждан России на родину. Об этом заявил руководитель МИД РФ Сергей Лавров, написало РИА «Новости».

    Лавров заявил о необходимости стимулировать возвращение россиян на родину

    «Надо стимулировать возвращение наших граждан в Россию», — сказал Лавров.

    Лавров добавил, что сейчас страна облегчила въезд в РФ для граждан третьих государств с территории Украины для дальнейшей их отправки на родину.

    Глава МИД также заявил об увеличении срока действия многократных виз до одного года для граждан, имеющих прямую связь с Россией.

    Ранее дипломат сообщил, что в РФ прорабатывается введение ограничительных мер по въезду в страну граждан недружественных государств.

    Лавров заявил, что международная изоляция России невозможна, поскольку у страны есть много партнеров.