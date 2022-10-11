Лавров заявил о необходимости провести реформу ООН | 360°

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Лавров заявил о необходимости провести реформу ООН

Глава МИД РФ Лавров: реформа Совбеза ООН назрела

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Реформа Совбеза ООН назрела. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, написал ТАСС.

Он обратил внимание на необходимость урегулировать хроническую недопредставленность развивающихся стран.

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«Реформа Совета Безопасности назрела, потому что, когда из 15 членов Совета Безопасности в прошлом году шесть, а в будущем году с учетом переизбрания непостоянных членов уже будет семь западных стран, почти половина, конечно, это никуда не годится», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Он обратил внимание, что, это «не репрезентативный состав».

«Конечно же, хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована», — подчеркнул министр.

Несколько лет назад Лавров уже поднимал этот вопрос, отметив, что реформа СБ ООН назрела в первую очередь из-за отсутствия там развивающихся стран: Азии, Африки и Латинской Америки. В тоже время до трети членов в Совет Безопасности — это представители Евросоюза.

Ранее Лавров заявил, что Россия не станет терпеть угрозы собственной безопасности, исходящие со стороны Украины.

Сергей Лавров

ООН

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