Мир 24 августа 2023, 15:23 Лавров заявил о небеспроблемном обсуждении расширения БРИКС Глава МИД России Лавров: обсуждение расширения БРИКС шло не без проблем Klaus Ohlenschläger/picture alliance/globallookpress

Читать 360tv в

Обсуждение расширения БРИКС проходило не без проблем. Но каждая из стран — участниц объединения была нацелена на позитивный результат. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам саммита организации, сообщил ТАСС.

Министр отметил, что всего на вступление в БРИКС поступило 23 заявления от государств-претендентов, из них рассмотрели шесть. Речь идет о Саудовской Аравии, ОАЭ, Эфиопии, Иране, Египте и Аргентине.

Реклама

«Обсуждение шло достаточно интенсивно, не могу сказать, что вообще без проблем, но в целом с нацеленностью каждого государства на принятие решения о приеме новых членов», — подчеркнул Лавров.

Лидеры стран БРИКС уже согласовали механизмы принятия в блок новых государств-членов объединения, сообщал сайт kp.ru. Идею расширения БРИКС ранее поддержал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.