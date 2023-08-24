24 августа 2023, 15:23
Лавров заявил о небеспроблемном обсуждении расширения БРИКС
Глава МИД России Лавров: обсуждение расширения БРИКС шло не без проблем
Обсуждение расширения БРИКС проходило не без проблем. Но каждая из стран — участниц объединения была нацелена на позитивный результат. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам саммита организации, сообщил ТАСС.
Министр отметил, что всего на вступление в БРИКС поступило 23 заявления от государств-претендентов, из них рассмотрели шесть. Речь идет о Саудовской Аравии, ОАЭ, Эфиопии, Иране, Египте и Аргентине.
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«Обсуждение шло достаточно интенсивно, не могу сказать, что вообще без проблем, но в целом с нацеленностью каждого государства на принятие решения о приеме новых членов», — подчеркнул Лавров.
Лидеры стран БРИКС уже согласовали механизмы принятия в блок новых государств-членов объединения, сообщал сайт kp.ru. Идею расширения БРИКС ранее поддержал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Сергей Лавров
МИД РФ
БРИКС
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