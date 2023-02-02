Мир 02 февраля 2023, 13:31 Лавров заявил о начале процесса трансформации мировой экономики Глава МИД Лавров рассказал о предложенной Россией альтернативе глобализации экономики РИА «Новости»

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Отношения России и Китая перешли на качественно новый уровень, который не имеет ни пределов, ни запретных тем, ни ограничений. Общая цель двух стран — возможность развития международной торговли в условиях трансформирующейся системы мировой экономики. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он пояснил, что сегодня глобальная система, где доминировали США, начала медленно разрушаться. Идет поиск формирования новых механизмов, направленный в сторону отдельных фрагментов.

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«Инициатива России — присмотреться к большим интеграционным экономическим и логистическим проектам в Евразии. Это может стать альтернативой глобализации, которую странам навязывали много лет», — заявил Лавров.

Министр добавил, что позитивных черт у глобализации больше нет. Россия это поняла раньше всех, приняв на себя удар со стороны США через Украину. Сильно зависящий от Соединенных Штатов Китай уже начал добиваться экономического суверенитета. Но на это ему потребуется больше времени, учитывая серьезную связь с американской экономикой.