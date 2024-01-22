Мир 22 января 2024, 19:42 Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине РИА «Новости»

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Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к диалогу сейчас, но не о сохранении нынешних руководителей страны у власти. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».

«Напомню, что мы никогда не отказывались и всегда сохраняли готовность к переговорам», — подчеркнул министр.

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Россия не будет потакать фантазиям властей Украины, но поможет прекратить насилие над народом. Так называемая «формула мира Зеленского» и другие подобные формулы — это путь в никуда, добавил Лавров.

«Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате», — сказал он.

Как отмечал президент Владимир Путин, предложенная украинским лидером Владимиром Зеленским «формула мира», которую тот усиленно продвигает среди стран Запада, — это продолжение его же указа, запрещающего вести переговоры с Россией.

Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» российских территориях. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков назвал решение президента не совсем адекватным. Он предположил, что Зеленский находится в тяжелом положении. Президента даже обвинили в насильственной украинизации.