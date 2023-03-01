Мир 01 марта 2023, 14:56 Лавров заявил о единстве России и Индии в неприятии санкций Глава МИД Лавров сообщил о единстве отношения России и Индии к санкциям РИА «Новости»

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Россия и Индия не приемлют такие неоколониальные практики, как шантаж, угрозы и односторонние санкции в сторону суверенных государств. Об этом на выставке «Л. Н. Толстой — М. Ганди» заявил глава МИД Сергей Лавров, слова которого привел ТАСС.

«Индийские друзья России нацелены на укрепление настоящей многосторонности, мы их в этом поддерживаем. Нас объединяет приверженность к формированию полицентричного, демократичного и справедливого устройства мира», — сказал он.

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Также глава ведомства отметил, что Россия довольна работой представительства Индии в группе «Большой двадцатки».

«Россия с большим удовлетворением отмечает созидательный потенциал председательства Индии в группе G-20», — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД накануне с трехдневным рабочим визитом прибыл в Нью-Дели. Он проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром, а также встретится с делегациями Китая и Бразилии.

Кроме того, Лавров примет участие на международной конференции Raisina Dialogue.