01 марта 2023, 14:56
Лавров заявил о единстве России и Индии в неприятии санкций
Глава МИД Лавров сообщил о единстве отношения России и Индии к санкциям
Россия и Индия не приемлют такие неоколониальные практики, как шантаж, угрозы и односторонние санкции в сторону суверенных государств. Об этом на выставке «Л. Н. Толстой — М. Ганди» заявил глава МИД Сергей Лавров, слова которого привел ТАСС.
«Индийские друзья России нацелены на укрепление настоящей многосторонности, мы их в этом поддерживаем. Нас объединяет приверженность к формированию полицентричного, демократичного и справедливого устройства мира», — сказал он.
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Также глава ведомства отметил, что Россия довольна работой представительства Индии в группе «Большой двадцатки».
«Россия с большим удовлетворением отмечает созидательный потенциал председательства Индии в группе G-20», — подчеркнул Лавров.
Глава российского МИД накануне с трехдневным рабочим визитом прибыл в Нью-Дели. Он проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром, а также встретится с делегациями Китая и Бразилии.
Кроме того, Лавров примет участие на международной конференции Raisina Dialogue.
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