Мир 24 декабря 2022, 13:50 Лавров заявил, что Запад влияет на СМИ ради лояльного отношения общества к Украине Глава МИД Лавров: Запад манипулирует своими СМИ ради лояльности общества к Украине РИА «Новости»

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Западные страны выстраивают работу СМИ так, чтобы создать лояльное отношение общества к происходящему на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что особенно в этом преуспели США.

По словам министра, настраивать журналистов на освещение событий на Украине в нужном для Запада свете научились в США, Германии, Франции и других европейских странах. Это хорошо видно на примере администрации американского президента Джо Байдена — почти все телеканалы, электронные и печатные СМИ выстроены на мобилизацию общественного мнения в поддержку действий Штатов на Украине, добавил Лавров.

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«Европа, конечно, вместе с Соединенными Штатами поддержала неонацистский по своей сути госпереворот, направленный на отмену всего русского на Украине», — отметил глава МИД.

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Лавров напомнил, что вскоре антироссийскую позицию закрепили в многочисленных законах. Речь идет о запрете российских СМИ, русской культуры и образования, объяснил глава МИД.

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